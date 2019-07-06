Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью

Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер. Оставшиеся истребители планируется поставить в следующие два года.

«Первый Rafale будет поставлен ВВС Индии через два месяца, я думаю — в сентябре, точно в срок. 36 истребителей будут получены в течение следующих двух лет»,— заявил дипломат, которого цитирует индийская газета Livemint.

Посол Франции назвал Rafale отличным военным самолетом, отметив, что он значительно увеличит возможности ВВС Индии. «У нас исключительное партнерство с Индией. Это стратегическое партнерство; оно основано на вопросах безопасности, обороны, космического сотрудничества»,— добавил господин Циглер.

В 2016 году Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale. Их производством занимается французская корпорация Dassault Aviation. Сумма сделки составила около $8,8 млрд.

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