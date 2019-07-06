Бывший топ-менеджер «Экс Авто» открыл в Мотовилихе автосалон Chevrolet Niva

В Перми на ул. Уральской, 76/а открылся автосалон «Внедорожник Центр», специализирующийся на Chevrolet Niva. Он предлагает продажи новых автомобилей и сервис.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Внедорожник Центр» принадлежит Людмиле Воробьевой. Она же является владельцем ООО «Эксперт Авто Березники» (дилер Lada) и ООО «Драйв Авто», ранее ей также принадлежало ООО «Авто-Лайф», зарегистрированное на Уральской, 76/1. Ранее компания реализовывала внедорожники в автосалоне на Шоссе Космонавтов.

Напомним, ООО «Авто-Лайф» было близко к обанкротившемуся холдингу «Экс Авто» Алексея Ярушина. Людмила Воробьева до банкротства «Экс Авто» работала в нем директором по продажам.

Еще одним дилером Chevrolet Niva в Перми является «Автопрестиж».