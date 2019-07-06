ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» получило право на разработку трех месторождений нефти в Прикамье

Приволжскнедра подвели итоги аукционов на право пользования недрами на Западно-Осинский, Ошьинский, Черчинский участки в Пермском крае. Все эти участки содержат нефть. Победителем по всем трём участкам признано ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Так за разработку Западно-Осинского участка компания предложила 19,5 млн руб., Черчинского – 4,5 млн руб., Ошьинского – 25,6 млн руб.

Компания владеет более 100 лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений в Пермском крае, Башкирии и Республике Удмуртии. Объем добычи ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2017 году — 15,4 млн тонн нефти и 1,9 млрд куб. м газа. Выручка в 2017 году — 248 млн руб., чистая прибыль — 58 млрд руб.