Конкурсный кредитор ДПМК забрал активы организации себе

Торги по реализации имущества КТ «Пермская ДПМК» завершены по решению залогового кредитора, который принял решение сохранить активы за собой. Данные об этом размещены в едином реестре сведений о банкротствах.

В состав залогового реализуемого имущества входили основное административное здание подрядной организации, гаражи, котельные и склады общей стоимостью 45,7 млн руб.

Ранее залоговым кредитором был Сбербанк, однако, по данным судебной документации, теперь им является Лаша Гогиташвили. По данным СПАРК-Интерфакс, господин Гогиташвили владеет ООО «Брусвиллас», которое зарегистрировано в Перми и специализируется на строительстве. По итогам 2017 года ООО показало выручку 9,8 млн руб. и прибыль 10 тыс. руб. Также господин Гогиташвили является владельцем ООО «Медконсультант+» и председателем ТСЖ «Высотка».

Напомним, КТ «Пермская ДПМК» было создано в 1995 году. Основным владельцем являлся бывший депутат Пермской гордумы Сергей Титов. Компания была одним из основных дорожных подрядчиков в Пермском крае. Банкротство ДПМК длится уже восемь лет. Сумма требований кредиторов составляла 573 млн руб.