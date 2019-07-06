Татарстану прописали пени

Российские власти ужесточили требования к погашению долга Татарстана по бюджетным кредитам. За каждый день просрочки Москва будет взыскивать с республики пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России. Татарстан будет обязан отчитываться перед федеральным центром о планируемых изменениях регионального бюджета. Власти республики, которая задолжала бюджету РФ больше других регионов — почти 85 млрд руб., уверяют, что новые правила не повлияют на финансовое положение региона. Эксперты считают, что начисление пеней «не приведет к дефолту, но будет нервировать руководство региона и заставлять искать пути погашения долга».

Госсовет Татарстана планирует утвердить дополнительные соглашения с РФ по реструктуризации бюджетных кредитов. Вопрос об этом включен в повестку парламента республики. Документы принимаются в связи с решением правительства России изменить правила реструктуризации долгов регионов.

Согласно новым условиям, Татарстану могут грозить штрафы за несоблюдение взятых перед центром обязательств. В частности, за каждый день просрочки Москва будет взыскивать с республики пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, составляющей 7,5% годовых. Также новыми соглашениями предусмотрена обязанность республики уведомлять Министерство финансов России о любых планируемых изменениях бюджета, если они приводят к увеличению дефицита. «Не дал соответствующую информацию – начинают бить рублем»,— пояснил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин. Кроме того, федеральный центр может потребовать досрочного погашения долга в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета и госдолга в случае неисполнения обязательств по итогам года. От ответственности заемщик может быть освобожден только в случае отставки главы региона либо «из-за чрезвычайных ситуаций федерального характера».

Соглашения касаются бюджетных кредитов, которые республика получила в 2014-2016 годах для частичного покрытия дефицита своей казны. В материалах Госсовета не указана сумма заимствований. По информации «Ъ-Казань», речь идет о 18 млрд руб. долга.

Напомним, у Татарстана один из самых высоких государственных долгов среди субъектов РФ. На 1 июня 2019 года, по данным Минфина России, он достиг 94,4 млрд руб. Из них 84,6 млрд руб. составляют бюджетные кредиты федерального центра, а 9,8 млрд руб. — госгарантии, предоставленные республикой. Больше госдолг только у Московской области (125,7 млрд руб.) Краснодарского (115,9 млрд руб.) и Красноярского краев (99,8 млрд руб.). Всего на 1 сентября госдолг регионов достигал 2,02 трлн руб. По объему бюджетных кредитов Татарстан занимает первое место.

Значительная часть кредитов (около 67 млрд руб.) у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года в Казани. В конце 2012 года федеральный центр предоставил республике рассрочку погашения этого долга на 10 лет под 0,5% годовых. В мае 2015 года Госсовет республики утвердил дополнительные соглашения с Минфином РФ, предусматривающие снижение ставок по этим кредитам с 0,5% до 0,1% годовых. Татарстану предстоит выплачивать этот долг с 2023 по 2032 годы равными долями по 6,7 млрд руб. ежегодно. В дальнейшем кредиты также привлекались для покрытия бюджетного дефицита. Выплаты по ним также были отсрочены по программе реструктуризации долгов регионов, разработанной по поручению Владимира Путина.

На величину госдолга Татарстана в конце прошлого года обращала внимание спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. «В абсолютной цифре величина большая, но относительно доходов — 47%»,— указывала она, призывая Татарстан «работать над снижением долговой нагрузки». При этом она добавила, что «займы и долги использовалась не на проедание, а на развитие», а сама республика «является регионом-донором». В то же время в Татарстане раньше нередко звучали призывы к федеральному центру списать накопленные долги.

Власти Татарстана заверяют, что новые жесткие условия реструктуризации никак не отразятся на финансовом положении региона. «Некоторые регионы ставят вопрос, что не могут в связи с новыми задачами, которые поставил президент России, исполнять обязательства. Мы-то все соблюдаем»,— заявил глава комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Смена условий по кредитованию регионов связана с изменением политики правительства»,—говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он напомнил, что с прошлого года власти приняли решение отказаться от выделения бюджетных кредитов, в результате чего регионы получили возможность реструктурировать долговые обязательства на ближайшие семь лет. Однако он отмечает, что у этой схемы есть условие, что, если за первые два года регионы смогут обеспечить рост собственных доходов не ниже официальной инфляции, реструктуризация для них продлевается с семи до 12 лет: «Вероятно, что с ростом собственных доходов у Татарстана не все так стабильно. Так, за 2018 год собственные доходы бюджета республики росли всего на 5%».

В то же время господин Антонов отмечает, что начисления за просрочку «не являются серьезной карательной мерой, ощутимого ущерба они республике не нанесут»: «Гораздо тяжелее ситуация бы выглядела, если бы региону понадобились дополнительные финансовые вливания из центра». Он отмечает, что прежде в числе регионов, которые не могут самостоятельно справиться с обслуживанием долгов, были Удмуртия, Карелия и Хакасия, они обращались за финансовой помощью к центру в связи с дефицитом бюджетов. Всего за 2017 год правительство направило 55 млрд руб. для рефинансирования долгов регионов. Алексей Антонов отмечает, что в 2018 году бюджет Татарстана был исполнен с профицитом 4,6 млрд руб.

«Пени за просрочку — это способ дисциплинировать регионы, установить какие-то границы, за которые регионам не захочется заходить»,— добавляет директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, федеральный центр старается «не разбаловать» отдельные территории, у которых «возникает соблазн бесконтрольно пользоваться этими деньгами и ждать списания кредитов»: «Это сложный политический вопрос. В том числе и потому, что, скажем, можно, теоретически, выдвинуть требование одномоментно погасить весь имеющийся долг или просроченный кредит, и в большинстве случаев это будет означать дефолт региона. Дефолт сразу отбрасывает такой регион лет на 10 назад, стоимость всех видов кредитов возрастает, падает уровень жизни населения, могут начаться волнения». Поэтому, указывает эксперт, «дефолт никому не выгоден, но как-то поднимать платежную дисциплину нужно»: «Пени не приведут к дефолту, но будут нервировать руководство региона и заставлять искать пути погашения долга».

Кирилл Антонов