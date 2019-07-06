Глава Центробанка Турции отправлен в отставку

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая, который занимал этот пост с апреля 2016 года, отправлен в отставку, сообщается на сайте официальной газеты турецкого правительства. Вместо него указом президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на должность главы ЦБ назначен Мурат Уйсал.

О причинах кадровых перестановок не сообщается. Как сообщают источники Reuters, президент и министр финансов Турции требовали отставки главы Центробанка на прошлой неделе из-за разногласий в проводимой политике ЦБ, но тот отказался уйти добровольно.

«Президент и министр финансов потребовали его отставки, но Четинкая напомнил о независимости банка и отказался уйти в отставку»,— сказал источник.

Агентство отмечает, что дефицит бюджета Турции вырос до 225% за первые пять месяцев текущего года. Господин Эрдоган намеревался вывести экономику страны из рецессии и укрепить турецкую лиру после валютного кризиса прошлого года. Для этого правительство собиралась перевести 46 млрд лир ($8 млрд) из резервов ЦБ в бюджет страны для стимулирования экономики. Запланированные мероприятия были отложены до октября 2019 года.