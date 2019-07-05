В Иркутской области возбуждены дела против двух мэров за плохое информирование о наводнении

Тайшетский межрайонный прокурор по итогам проверки исполнения органами местного самоуправления требований законодательства о защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций возбудил дела об административном правонарушении в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы Шелеховского муниципального образования Владимира Лупекина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). Вместе с материалами проверки они направлены в суд для рассмотрения по существу. Напомним, 2 июля прокуратура заявила о намерении привлекать к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии. Ведомство внесло представления в адрес мэров города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также глав восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района. 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Вода унесла жизни 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек.

Екатерина Еременко