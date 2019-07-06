Россия не видит готовности США к конструктивному разговору по Договору о РСМД

Россия не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил «РИА Новости» российский посол в США Анатолий Антонов.

«Коллеги отказываются предметно обсуждать российские озабоченности по соблюдению этого соглашения Соединенными Штатами,— отметил посол.— Готовы вернуться к конструктивному диалогу с США. Однако бегать ни за кем не намерены. Наши предложения на столе переговоров. Судьба ДРСМД в руках США».

По словам Анатолия Антонова, Россия надеется, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на встрече G20 будут продолжены в виде конкретных дел. Он также отметил, что Москва ожидает нарастания количества «небылиц» о вмешательстве России в выборы в США по мере приближения к предвыборной борьбе.

Напомним, 28 июня Владимир Путин встретился в японской Осаке с Дональдом Трампом. Американские журналисты в преддверии встречи несколько раз задавали вопрос президенту, попросит ли он российского коллегу «не вмешиваться в выборы в 2020 году».

Как проходили переговоры — в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».