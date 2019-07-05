«В ближайшей перспективе предложение лотов будет только расти»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, в каких проектах есть отделка.

Квартиры с отделкой стали неотъемлемой частью предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы. По общей оценке, они занимают около 28% от общего количества квартир в продаже в новостройках. И в ближайшей перспективе предложение лотов с отделкой будет только расти. По данным аналитиков риэлтерской компании «Азбука Жилья», на текущий момент объем предложения с отделкой составляет почти 12,5 тыс. лотов. Из 304 жилых комплексов, включая объекты с апартаментами, в 97 объектах есть предложение с отделкой. По сравнению с сентябрем 2018 года он вырос на 7% — достаточно высокие темпы роста, и они несильно отстают от увеличения общего объема предложения в новостройках. Здесь прирост составил 9% за тот же период.

Изначально отделка квартир начала появляться в проектах массового сегмента. И в нем она особенно популярна и востребована. На долю данного класса приходится 72% от всего объема предложения с отделкой. В бизнес-классе такие квартиры составляют 20%. В элитном классе их доля ограничилась в пределах 8%. При этом по сравнению с концом третьего квартала 2018 года предложение с отделкой в элитном классе увеличилось на 40%. Рост предложения в бизнес-классе составил 11%, а в массовом сегменте — лишь 3%.

Поскольку основной объем предложения приходится на массовый сегмент, то это отражается и на географии предложения. 63% сконцентрировано в зоне между Третьим транспортным кольцом и МКАД. 19% предложений с отделкой расположено в зоне между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, а 12% — в московских проектах за МКАД.