«Украинская правда» сообщила о конфликте в команде Зеленского

Первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов вступил в конфликт с окружением руководителя президентского офиса Андрея Богдана. Как пишет «Украинская правда», господин Баканов не согласовывает с офисом Владимира Зеленского кандидатуры своих заместителей и советников. Кроме того, замглавы СБУ хочет сохранить Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которое ранее планировалось ликвидировать.

«Из-за российской агрессии кадровая политика главы СБУ очень важна. Многие заинтересованы в том, чтобы иметь влияние на нее»,— отмечает издание.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя СБУ.

Во время избирательной кампании господин Баканов руководил штабом Владимира Зеленского. Он также был главой партии «Слуга народа».