Роскомнадзор составил протокол в отношении Google

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google. По данным службы, компания нарушила закон «Об информации…», оставив в поиске более трети ссылок на запрещенные Роскомнадзором сайты.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что компания Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске»,— говорится в сообщении Роскомнадзора, имеющемся в распоряжении “Ъ”.

Google грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. 30 мая компания была уведомлена о результатах выявленных Роскомнадзором нарушений.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Роскомнадзор возбудил дело против Google».