Тунис запретил ношение никаба в госучреждениях

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед подписал закон, запрещающий ношение никаба — накидки, закрывающей лицо мусульманских женщин,— в госучреждениях, сообщает Reuters. Такое решение было продиктовано мерами безопасности, объяснил источник агентства: «Шахед подписал постановление, которое запрещает любому человеку с закрытым лицом посещать головные офисы госучреждений, администраций и институтов по соображениям безопасности».

На минувшей неделе в Тунисе было совершено сразу три теракта, ответственность за которые взяла за себя террористическая организация «Исламское государство». Это может быть связано с приближающимися парламентскими выборами, которые состоятся в октябре, а также пиком туристического сезона, отмечает агентство.

Отметим, что аналогичные запреты уже действуют в нескольких европейских странах, в том числе Франции, Бельгии и Нидерландах, а также в Алжире.

Кирилл Сарханянц