Renault раскрыл характеристики Megane R.S. Trophy-R

Renault Megane R.S. Trophy-R. Фото: Renault

Renault Megane R.S. Trophy-R. Фото: Renault

Renault Megane R.S. Trophy-R. Фото: Renault

Новинка сохранила 1,8-литровый турбомотор мощностью 300 л.с. от представленного в июле 2018 года Renault Megane R.S. Trophy, но двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Доработана подвеска, в которой использованы амортизаторы Ohlins, установлены новые тормоза Brembo (за доплату предложены карбон-керамические механизмы), а также улучшена аэродинамика хэтчбека.

Версия R.S. Trophy-R стала на 130 кг легче исходного R.S. Trophy. Массу удалось снизить за счет отказа от системы подруливания задних колес, противотуманных фар, заднего дворника и удаления заднего сиденья, установки карбоновых сидений Sabelt, облегченного аккумулятора, новых 19-дюймовых колесных дисков Fuji Light с покрышками Bridgestone Potenza S007, титанового выхлопа Akrapovic, стеклопластикового капота и легких стекол. В качестве опции доступны углепластиковые колеса, позволяющие облегчить автомобиль еще на 8 кг.

Тираж нового Renault Megane R.S. Trophy-R составит 500 экземпляров, из которых только 30 машин можно купить с карбоновыми колесами.