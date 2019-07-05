Эксперты объяснили, почему Hyperloop не сможет конкурировать с ВСМ

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) объяснил, почему система Hyperloop на участке Москва—Петербург не сможет конкурировать даже с дорогостоящей высокоскоростной магистралью (ВСМ), хотя в минимальной конфигурации обойдется дешевле нее. Как писал “Ъ” 5 июля, по расчетам аналитиков ИПЕМ, минимальная стоимость Hyperloop до Петербурга без учета затрат на отчуждение земли составит 1,18 трлн руб. при однотрубном исполнении, тогда как ВСМ предварительно оценивается в 1,5 трлн руб.

«Hyperloop в "бюджетном" исполнении, на которое традиционно ссылаются его сторонники, не сможет справиться с задачей обеспечения массовых перевозок, которые уже существуют между Москвой и Санкт-Петербургом,— говорит гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян.— Наращивание объема пропускной способности Hyperloop повлечет значительный рост стоимости проекта, которая будет кратно превосходить расходы на строительство ВСМ».

Так, по оценкам ИПЕМ, для освоения текущего суммарного пассажиропотока между двумя городами, составляющего около 10 млн человек в год, «потребуется многотрубная система Hyperloop стоимостью не менее 4,8 трлн руб., что более чем в три раза выше, чем предварительные оценки строительства ВСМ со стороны государства». Двухтрубная система Hyperloop стоимостью 2,35 трлн руб. сможет справиться только с пассажиропотоком на уровне текущих перевозок поездами «Сапсан» — около 5 млн человек, говорит господин Саакян.

«При этом нужно учитывать, что освоение такого пассажиропотока системой Hyperloop возможно только в очень оптимистичных условиях: при 100-процентной заполняемости и практически круглосуточной работе,— подчеркивает Юрий Саакян.— Изменение параметров эксплуатации в сторону более консервативных будет приводить только к повышению цен для пассажиров, которые, как мы отмечали в исследовании, и так будут на очень высоком уровне, недоступном для массового пользователя».

Подробнее о цене Hyperloop Москва—Петербург читайте в публикации “Ъ” «Почем вылететь в трубу».

Наталья Скорлыгина