Директор «ТехнологииНН» оспаривает обвинение в подделке платежных поручений

Директор и учредитель ООО «ТехнологияНН» Юлия Ермакова обвинена по нескольким эпизодам подделки платежных распоряжений (ее компания с 2007 года занимается продажей и производством запчастей для карьерной техники, самосвалов БелАЗ).

По данным следствия, в 2017 году компания «ТехнологияНН» заключила несколько договоров с четырьмя организациями – ООО «Велес», «Базис», «Стандарт» и «Промресурс» – на поставку автозапчастей, которые затем продала своим покупателям. Однако эти поставщики запчастей в дальнейшем стали фигурировать в уголовном расследовании, как формально-легитимные фирмы по обналичиванию денег. Их организатора обвинили в незаконной банковской деятельности с оборотами в сотни миллионов рублей. В выделенном уголовном деле Юлию Ермакову, одного из множества клиентов этих фирм, следствие обвинило по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Следствие полагает, что директор «ТехнологииНН» решила вывести из своей фирмы и обналичить 3,37 млн руб. (общая сумма поставок) через четыре фирмы-однодневки по «поддельным распоряжениям о переводе денежных средств», укрыв средства от налогового контроля. Санкция статьи обвинения предусматривает до шести лет лишения свободы – наказание суровее, чем за само обналичивание.

Госпожа Ермакова назвала абсурдным это обвинение. Она утверждает, что конечные покупатели запчастей подтвердили следствию реальность поставок продукции, а о том, что разовые поставщики занимались в основном обналичиванием, ей ничего не было известно. Обвиняемая уверена, что переводы денег с расчетного счета ее легальной компании, созданные с помощью клиент-банка и удостоверенные электронно-цифровой подписью, априори не могут считаться выполненными на основе «поддельных платежных распоряжений». «Получается, что когда ведешь бизнес, нужно провести тщательное расследование деятельности каждого твоего контрагента, договор с ним лучше заключать у нотариуса, а товар получать в присутствии понятых. Иначе есть возможность спустя несколько лет нарваться на уголовное преследование за якобы поддельные платежки, которыми ты сам на свои же деньги что-то купил. Но ведь ООО – не спецслужба, такой порядок вообще все желание предпринимательства убьет», — отметила Юлия Ермакова.

В своей жалобе в прокуратуру она указала, что следователь полиции допрашивал ее на девятом месяце беременности. Вскоре после рождения дочери и выписки из роддома ей пришлось отвечать на вопросы следователя стоя на протяжении четырех часов (сидеть женщине было противопоказано врачами). Защита обвиняемой Ермаковой считает, что по логике следствие еще могло бы проверять предпринимательницу на предмет уклонения от уплаты налогов по ст. 199 Уголовного кодекса, однако ст. 187 в данном случае не применима. «У меня создается впечатление, что следственные органы в Нижнем Новгороде стали формировать новую практику привлечения по тяжкой статье тех коммерсантов, которые вольно или невольно вступили во взаимоотношения с компаниями, оказавшимися формально-легитимными организациями», — опасается адвокат Иван Гуськов.

Иван Сергеев