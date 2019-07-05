«Большая часть украшений выполнена с использованием одного вида драгоценностей»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает об особенностях новой коллекции модного дома на неделе моды в Париже.

«Для меня цвет — это способ рассказать историю. Я стремлюсь к тому, чтобы камни в украшении были сбалансированы по цвету, ни один из них не выделялся, чтобы все они существовали в гармонии. Для меня все камни важны и все любимы. Может быть, чуть больше я люблю камни ярких оттенков. Насыщенно-розовые, неоновые турмалины параиба, глубокого оттенка синие и фиолетовые сапфиры, цветные бриллианты», — это слова Виктуар де Кастеллан, беcсменного креативного директора Dior Joaillerie. Сказала она их несколько лет назад, когда мы с ней беседовали о новой коллекции Archi Dior.

Во время недели haute couture в Париже Dior представил новую коллекцию Gem Dior, то есть «драгоценные камни Диор». От Виктуар с такой заявленной темой ждешь тех самых турмалинов параиба. И они тут есть, кроме того, бесцветные бриллианты, розовые, желтые и синие сапфиры, а также рубины, изумруды, оранжевые гранаты, спессартины, розовая и кобальтовая шпинель. Удивительно другое: большая часть украшений выполнена с использованием одного вида драгоценных камней, а не как обычно из многокрасочных сочетаний разных камней в одном украшении. Более того, в коллекции есть «белые» украшения из белого золота и бесцветных бриллиантов.

Gem тут еще и игра слов с французским j’aime, то есть «я люблю» и марка предлагает воспринимать ее как признание в любви драгоценным камням. Тогда действительно странно было бы собирать сразу все в одном украшении — главные камни заслуживают персональных признаний. Играть абстрактным композициям помогают разнообразные, сочетающиеся в одном украшении огранки: багеты, квадраты, груши, маркизы, кушоны, овалы.

В коллекции 99 украшений и на данный момент это самая большая из созданных Виктуар коллекций. Акцент на два любимых ею украшения — серьги и кольца. В серьгах частый, уже ставший фирменным для де Кастеллан, прием — асимметрия. «Больше всего я боюсь сделать скучное украшение”, — сказала мне Виктуар несколько лет назад. И вот тут бояться по-прежнему нечего: новые Gem Dior совершенно нескучные.