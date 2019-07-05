Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об оплошностях, с которыми может столкнуться незнающий человек во время путешествия.

Сегодня поговорим о туристических ошибках и советах. Я даже прочитал рейтинг главных недоразумений в тропиках: падающие кокосы, сжигающее кожу солнце. Но советовать, что нужно делать, а что нельзя, все равно опасаюсь. Однажды прилетел на Мальдивы на только открывшийся новый остров-отель. До него пришлось добираться еще часа полтора на гидроплане. Зато народу никого. Пустые бунгало, прозрачная голубовато-зеленая вода, ноги утопают в горячем песке — просто кайф!

Вдруг на рецепшне слышу: «Петр!» Оборачиваюсь, за столиком неподалеку знакомые — пожилая супружеская пара. Директор одного известного подмосковного санатория с супругой. Вид плачевный. Ладно обгоревшие до красноты, но руки и ноги в бинтах, пластырях, царапины по всему телу — жуть. Воображение у меня богатое, поэтому еле сдержался от смеха. Посреди райского острова и теплого океана сидят такие вот два недоразумения как будто их через терку пытались пропустить. «Это страшный остров, Петр. В воду войти невозможно! Хорошо, что завтра домой. Неделя ада просто», --говорит он наконец. «Да что такое-то», — удивляюсь я. «Понимаешь, коралловая крошка от берега метра на три, а дальше песок. Но как до него добраться. Крошка острая, как битое стекло, видишь», — указал он на бинты и пластыри.

Я чуть коктейлем не поперхнулся. Действительность оказалась смешнее, чем я предполагал. «Тапки», — еле выговорил я. В каждом бунгало стоят специальные резиновые тапки. И пауза. «Я думал, это чтобы ноги об песок не обжигать, и потом кто в воду идет в тапках?» Выпили еще по коктейлю. Молча. «Ладно, пойдем мы собираться», — говорит он. И обиженно добавляет: «Я вот, что, Петя, думаю, это ведь ты тогда в санатории у меня сукно на бильярде прожег?» Короче, без комментариев.