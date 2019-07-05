«В скульптурах-инсталляциях человеческие тела создаются из букв, света и звуков»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о работах испанского скульптора, которые будут представлены на выставке в Московском музее современного искусства на Петровке.

В Московском музее современного искусства на Петровке открывается первая персональная выставка испанского скульптора Жауме Пленса. Перечитал эту фразу и понял, что она полна неточностей. Была, помнится, ровно десять лет назад в московской галерее выставка известного немца Фолькера Диля Diel+Gallery One. Кроме того, Пленса все же скорее не испанец, а каталонец. А зовут его по-испански Хауме, Жауме — каталонское произношение.

Но главное, что у нас будет большая полноценная его выставка. Этот автор известен своими скульптурами-инсталляциями, в которых человеческие тела создаются из букв, света и звуков. В Москву приезжают 20 ключевых произведений Пленсы из его последней по времени выставки в Барселонском музее современного искусства (MACBA); выставка задумана как путешествие под кураторством директора музея MACBA Феррана Баренблита.

Так, например, вместе с недавними работами, «Тишина» 2016 года и «Автопортрет с музыкой» 2018 года, зритель увидит работу «Тервюрен» 1989 года и знаменитую «Firenze II» 1992 года — объект в форме вопросительного знака, выполненного из алюминия — станет своеобразной точкой отсчета экспозиции. Пленса часто изображает себя в своих скульптурах, входя в контекст собственных размышлений уже в роли участника и наблюдателя и устанавливая контакт с человеком. Одна из самых известных работ, в которой зритель сталкивается лицом к лицу со скульптором, — это «Сердце деревьев» (2007 год). Она будет представлена в московской экспозиции. «Мои скульптуры — мой автопортрет, но без бороды», — обычно шутит художник.

Еще одна характерная черта творчества Пленсы заключается в обращении к произведениям литературы, поэзии, музыки, религиозным трудам и текстам великих мыслителей. Вот работа «Glckauf?» (2004 год) собранна из текста Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. Европейские ценности, права человека и свобода личности — очень политкорректно. Кстати, 9 июля в ММОМА в 19.00 пройдет public-talk с Пленсой и Баренблитом. Регистрируйтесь.