От государства требуют поменьше нянчить и воспитывать

На минувшей неделе один из лидеров правящей в Великобритании Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что он собирается положить конец «расползанию государства-няньки (nanny state)», пообещав пересмотреть чрезмерно высокие, по его мнению, налоги на еду с повышенным содержанием сахара, жира или соли. В Австралии под давлением общественной критики власти были вынуждены отказаться от законопроекта, который бы фактически запретил жителям частных домов в одном из штатов страны готовить барбекю в своем собственном дворе. Противники подобных мер считают, что в последнее время настрой властей многих стран на регулирование в стиле «государства-няньки» растет. По мнению экспертов, такие меры обходятся правительству довольно дешево и при этом позволяют им создавать видимость заботы об общественном благе, не устраняя самих причин негативных явлений — алкоголизма, ожирения, роста болезней из-за несбалансированной диеты и т. д.

Прав ли Борис

В минувшую среду основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании, член парламента от Консервативной партии Борис Джонсон выступил с резонансным заявлением. Он призвал бороться против «расползания государства-няньки» в стране, а в случае своего назначения на пост премьер-министра по результатам внутренних выборов в правящей сейчас Консервативной партии пообещал серьезно пересмотреть увеличенные налоги на продукты питания с повышенным содержанием соли, сахара и жира (снеки, газировка и т. Д.).

Такие налоги, а также повышенные налоги на табак и алкоголь в Великобритании уже окрестили «налогами на порок». Господин Джонсон считает, что повышенные налоги на вредную еду не способствуют оздоровлению граждан, а, напротив, бьют по наименее обеспеченным жителям, которые не могут позволить себе здоровые продукты питания. «Если мы хотим, чтобы люди не страдали от ожирения и вели более здоровый образ жизни, мы должны стимулировать их больше ходить пешком, ездить на велосипеде и вообще совершать больше физических упражнений.

Вместо того чтобы облагать людей все более высокими налогами, мы должны подумать, насколько эффективны "налоги на порок" и влияют ли они в реальности на поведение людей»,— заявил Борис Джонсон.

Термин nanny state («государство-нянька») близок по смыслу к термину «патернализм» и обозначает чрезмерное регулирование государством повседневной жизни его граждан за счет ограничения их личных свобод. Считается, что термин «государство-нянька» был изобретен британским депутатом парламента от Консервативной партии Ианом Маклаудом, который впервые употребил его в своей статье для журнала The Spectator в 1965 году.

Выступление одного из лидеров правящей партии вызвало в стране широкое общественное обсуждение. Глава Королевского общества по защите здоровья Ширли Крамер осудила такие планы, заявив, что «одним из успехов политики предыдущего правительства стало введение налога на содержание сахара в газированных напитках»: «Есть доказательства того, что этот налог на сахар работает. Примерно в половине напитков на рынке сократилось содержание сахара, поскольку производители не хотят нести дополнительные издержки. Нам надо развивать успех таких мер, а не отказываться от уже достигнутого прогресса».

В свою очередь, заместитель директора лондонского Института экономических отношений (Institute of Economic Affairs — IEA) Кейт Эндрюс поддержала планы Бориса Джонсона по борьбе с «государством-нянькой», заявив, что подобные налоги «являются регрессивными по своей природе, некоторые из них никак не меняют потребительского поведения»:

«Исследования, проведенные во многих странах мира, не доказали, что повышенный налог на содержание сахара в напитках помогает сократить потребление калорий или ожирение»,— заявила госпожа Эндрюс.

Директор IEA по изучению влияния экономики на повседневную жизнь Кристофер Сноудон уже несколько лет в сотрудничестве с общественными организациями других европейских стран составляет рейтинг Nanny State Index для стран ЕС. В этом рейтинге анализируются местные законы, регулирующие продажу и условия потребления алкогольных напитков, определенных продуктов питания и табака. В топ-5 рейтинга за 2019 год входят Финляндия, Литва, Эстония, Великобритания и Венгрия. В самом низу рейтинга, то есть в группе стран с наиболее либеральным подходом в этом отношении, находятся такие страны, как Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Италия и Испания (см. таблицу).

В интервью “Ъ” господин Сноудон отметил, что регулирование в стиле nanny state сейчас «находится на подъеме по всей Европе». «Почти в каждой стране ситуация ухудшается. Растут как налоги, так и количество всевозможных запретов и ограничений. Все это продвигается местными правительствами. Политики любят регулирование в стиле "государства-няньки", поскольку такое регулирование не отнимает много средств и при этом позволяет политикам ощущать свою значимость»,— отмечает эксперт.

«Сторонники патернализма облекают свои действия в слова о защите здоровья»

Раздражение патерналистскими мерами растет не только в Европе. В конце июня власти Австралии под давлением общественной критики отказались от мер, которые бы регулировали не что иное, как процесс приготовления барбекю во дворах частных домов для жителей штата Тасмания. Власти хотели ввести штрафы до $1,5 тыс., если в процессе приготовления «в течение 10 минут непрерывно выделяется дым» или если «выделяющийся дым виден с расстояния не менее 10 метров на протяжении 30 секунд непрерывно». Эта мера была изначально включена в законопроект по борьбе с лесными пожарами и загрязнением окружающей среды. В рамках законопроекта местным жителям запрещается несанкционированное сжигание асбеста, нефти и нефтепродуктов, автомобильных покрышек, изолированных кабелей, краски, нефти, резины и т. д.

Планы по введению штрафов за жарку барбекю во дворе частных домов вызвали бурную критику. Один из членов Либеральной партии Бретт Уайтли заявил, что такие меры «являются одним из худших проявлений "государства-няньки"». После многомесячной общественной дискуссии положение было изъято из закона. Министр по охране окружающей среды Элиза Арчер сообщила, что «после консультаций по предложенному законопроекту правительство услышало мнение общественности и решило не включать в новый закон положения, которые бы применялись к частным лицам, использующим жаровни для барбекю, печи для пиццы, открытые камины и другие бытовые устройства в кулинарных целях».

Усиление патернализма вызывает все большее недовольство и в США. Научно-исследовательский Институт Катона (Вашингтон) отмечает, что «одним из наиболее беспокоящих трендов является растущее число законов, регулирующих норм и судебных решений, соответствующих понятию "государство-нянька"»:

«Такие меры несут очевидное послание: политики и чиновники лучше вас самих знают, как вам надо жить, следить за своим здоровьем и воспитывать своих детей».

Бурную дискуссию вызвал рост числа запретительных мер в одном из крупнейших городов Калифорнии — Сан-Франциско. Только за последние два года были введены законы или представлены законопроекты по запрету на продажу электронных сигарет, запрету корпоративных кафетериев (компании хотели обязать получать стандартную лицензию предприятия общественного питания даже для небольших кафетериев в своем собственном здании.— “Ъ”), запрету проката электросамокатов, запрету на продажу изделий из натурального меха, запрету на доставку товаров наземными роботами в малонаселенных районах и пригородах. Некоторые из этих законопроектов вызвали общественную критику и были свернуты или смягчены, как, например, требования к корпоративным кафетериям или прокату электросамокатов.

Глава местной бизнес-ассоциации Bay Area Council Джим Вундерман в интервью газете San Francisco Chronicle отметил, что «в городе наметилась тенденция, в ходе которой внимание уделяется каким-то вещам, которые могут быть важны не такому большому числу людей либо вовсе могут быть реакционными по отношению к инновациям»: «Я не виню городской совет в попытке взять на себя лидерство в вопросах заботы о здоровье общества и охраны окружающей среды. Думаю, что в ряде случаев это именно то, для чего люди выбирают тех или иных политиков. Но здесь все-таки необходимо соблюдать баланс. Нужно уделять внимание вещам, которые имели бы значение для действительно широкой общественности: жилищное строительство, проблема бездомных, оптимизация дорожного движения»,— сказал господин Вундерман.

В интервью “Ъ” господин Сноудон из лондонского Института экономических отношений подчеркнул, что «определенное сопротивление растущему тренду "государства-няньки" наблюдается уже сейчас».

«Однако лобби "защиты общественного здоровья" очень сильно, организованно и хорошо финансируется. Из-за этого либерально настроенным активистам приходится вести неравный бой, ведь сторонники патернализма облекают свои действия в слова о защите здоровья». «Сторонники патернализма идут маленькими шагами, медленно, но верно ограничивая свободу. В какой-то момент это может вызвать ответную политическую реакцию, но в данный момент будущее выглядит довольно мрачным»,— считает эксперт.

Евгений Хвостик