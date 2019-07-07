Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

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|Город
|Средняя цена на вторичном рынке, тыс. руб.
|Динамика за месяц
|Динамика за год
|июль 2018 года
|июнь 2019 года
|июль 2019 года
|Москва
|183,9
|205,5
|206,8
|1%
|12%
|Санкт-Петербург
|113,6
|122
|122,7
|1%
|8%
|Нижний Новгород
|64,9
|69
|70,3
|2%
|8%
|Казань
|71,6
|81,2
|81,5
|0%
|14%
|Самара
|60,1
|62,9
|63,3
|1%
|5%
|Уфа
|65,5
|71,9
|71,8
|0%
|10%
|Краснодар
|57,2
|63,7
|64,4
|1%
|13%
|Волгоград
|48,6
|51,4
|51,1
|-1%
|5%
|Воронеж
|46
|50,8
|49,9
|-2%
|8%
|Екатеринбург
|69,1
|73,6
|74,1
|1%
|7%
|Красноярск
|54,4
|61,6
|61,6
|0%
|13%
|Новосибирск
|65
|72
|72,5
|1%
|12%
|Омск
|44
|46,8
|47,3
|1%
|7%
|Пермь
|55,5
|58,3
|58,6
|0%
|6%
|Челябинск
|40,8
|42,2
|41,7
|-1%
|2%