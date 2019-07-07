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Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

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Город Средняя цена на вторичном рынке, тыс. руб. Динамика за месяц Динамика за год
июль 2018 года июнь 2019 года июль 2019 года
Москва 183,9 205,5 206,8 1% 12%
Санкт-Петербург 113,6 122 122,7 1% 8%
Нижний Новгород 64,9 69 70,3 2% 8%
Казань 71,6 81,2 81,5 0% 14%
Самара 60,1 62,9 63,3 1% 5%
Уфа 65,5 71,9 71,8 0% 10%
Краснодар 57,2 63,7 64,4 1% 13%
Волгоград 48,6 51,4 51,1 -1% 5%
Воронеж 46 50,8 49,9 -2% 8%
Екатеринбург 69,1 73,6 74,1 1% 7%
Красноярск 54,4 61,6 61,6 0% 13%
Новосибирск 65 72 72,5 1% 12%
Омск 44 46,8 47,3 1% 7%
Пермь 55,5 58,3 58,6 0% 6%
Челябинск 40,8 42,2 41,7 -1% 2%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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