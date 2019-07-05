В Курской области разработали план ликвидации американской белой бабочки

Из-за аномальной жары в Курске зафиксировано массовое нашествие опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки, сообщила пресс-служба обладминистрации. Карантин установлен на 477 га в Сеймском округе. Бабочка, напомним, может повреждать 250 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. До владельцев участков доведены меры борьбы с насекомым. Власти намерены максимально уничтожить первое поколение бабочки, которое рождается в июле-августе, чтобы сократить количество рожденных во второй генерации (август-сентябрь). В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям призывают сжигать гнезда с гусеницами, а также создавать «ловчие пояса вокруг стволов деревьев из крафтовой бумаги»: «Для ликвидации очагов белой бабочки необходимо проводить комплекс агротехнических, механических и истребительных мероприятий. Принимать меры должны собственники земельных участков — это и юридические, и физические лица». Карантин будет снят, если в течение трех лет подряд на участках будет отсутствовать вредитель.

О планах воронежских властей по оздоровлению сельхозживотных читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежским животным назначили оздоровление».

Владимир Зоркий