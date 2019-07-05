Александр Гусев призвал застройщиков «делиться маржой»

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил правительству области, администрации Воронежа и муниципалитетам подготовить площадки под строительство в 2021-2022 годах, чтобы «инициировать работу по приему заявлений на выдачу разрешений на строительство на последующие годы». При этом глава региона предположил, что значительного роста стоимости жилья не произойдет, а привлечение заемных средств призвал не перекладывать на жителей: «У застройщика есть маржа, и надо ей начинать делиться. Потому что рост на 10, 12, 15% наверняка сразу понизит спрос. И они должны понять, что в этой вилке находятся — увеличение стоимости и падение спроса. Давайте мы за этим тоже будем следить»,— цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Сейчас 78 застройщиков возводят в регионе 209 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 2,2 млн кв. м. Строительство 68 из них (593 тыс. кв. м) ведется без привлечения денежных средств граждан, десяти — с использованием проектного финансирования.

Ирина Лобанова