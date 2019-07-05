Грузооборот порта Таганрог за полгода сократился на 22%

Общий грузооборот Таганрогского морского порта с января по июнь этого года года составил около 1,2 млн т, сообщает PortNews. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем обработки нефтепродуктов вырос на 5% и составил 393 тыс. т, черных металлов – на 27%, до 56 тыс. т. Перевалка зерновых сократилась на 40% и составила 387 тыс. т. Кроме того, в этом году перевезли 224 тыс. т угля, что на 28% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Объем импорта в этом году увеличился на 11%, до 55 тыс. т. Экспорт, напротив, уменьшился на 12% , до 773 тыс. т, каботажа – на 40%, до 329 тыс. т.

Дарья Голякова