В бутиках Bvlgari появились модные поясные сумочки

Известная стилистическим разнообразием, легендарная коллекция Bvlgari Serpenti пополнилась новой универсальной поясной сумкой Serpenti Forever, озорным и роскошным городским аксессуаром. Ее способность трансформироваться с помощью регулируемого ремешка позволяет создавать множество стилей, а яркая палитра передает оттенки драгоценных камней — от кварца цвета карамели и ярко-желтого цитрина до карминной яшмы и турмалина цвета синего кобальта. Но и черно-белая классика тоже присутствует в диапазоне расцветок.

Компактная мягкая сумочка из телячьей кожи простегана в технике matelasse геометричным узором из шевронов и ячеек в форме змеиных чешуек, придающим поверхностям интересную текстуру. Одно из двух отделений закрывается клапаном с фирменной застежкой в виде змеиной головы. На талии многофункциональную сумочку держит ремешок регулируемой длины, который легко заменить на тонкую золотую цепочку, чтобы носить на плече или через плечо.

С новинкой уже замечены модницы Светлана Ходченкова, Аглая Тарасова, Тамуна Циклаури и Софья Эрнст.