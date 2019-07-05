На фестивале «Боль» развернется студия кастомизации Levi`s

Неоновые патчи, виниловые вставки, нашивки с музыкальной тематикой — все эти детали, предназначенные для персонализации любимых джинсов и курток, будут доступны в зоне Levi`s Tailor Shop. Профессиональные портные будут встречать гостей фестиваля «Боль» на 2-м этаже КЦ ЗИЛ, где в течение трех дней свои выступления покажут актуальные российские музыканты. Варианты кастомизации не ограничены — особое внимание стоит обратить на специальные термопринты. Кроме того, в лаунж-зоне Levi`s можно будет получить автограф любимого музыканта.

Напомним, 5, 6, и 7 июля в культурном центре ЗИЛ состоится фестиваль современной российской музыки «Боль». В лайпане значится 70 команд, среди которых — KYMATIC, «Пасоша», «Аигел», «ГШ», POEXXXALI и другие.