Производственный актив уйдет по-английски Второй кирпичный завод в Ростове выставлен на торги за 72 млн руб

Производственную базу Второго кирпичного завода в Ростове выставили на торги за 72 млн руб. В лот входят нежилые здания общей площадью 1,4 га и земельные участки общей площадью 7 га, из них 5 га находится в аренде. Территорию продают под производство, однако риелторы считают, что на месте предприятия выгоднее построить жилой комплекс, или использовать завод в качестве актива для залога в банке.



В Ростове выставлена на торги производственная база под Вторым кирпичным заводом (ВКЗ), соответствующая информация опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена лота составляет 72 млн руб. Аукцион пройдет 17 июля по английской системе с шагом на повышение 3,6 млн руб.

Завод расположен в Ростове по ул. Курская, 18. В состав базы входят производственные здания и сооружения общей площадью 1,4 га, земельные участки, площадью более 7 га, из них 2 га в собственности и 5 га в аренде. На территории есть склады, гаражи, весовые, цеха и офисы, подключенные ко всем необходимым коммуникациям. По словам представителя РАД, вид разрешенного использования для этой территории - под производство. Изменить его покупатель сможет только с разрешения владельца участка — департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова.

Производственную базу продают в рамках банкротства кирпичного завода. Заявление с просьбой признать ООО «ВКЗ» банкротом в Ростовский арбитражный суд в январе прошлого года подал ДИЗО. Завод задолжал городу 2,2 млн руб. за аренду участка. В январе этого года должника признали банкротом и открыли в его отношении конкурсное производство. Сейчас самым крупным кредитором завода является ПАО «Сбербанк», которому завод задолжал 44,5 млн руб.

ООО «ВКЗ» было учреждено в июне 2000 года с основным видом деятельности «производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины». Компания принадлежит Автандилу Руруа. До начала процедуры банкротства заводом руководил Максим Петренко. Конкурсным управляющим является Татьяна Бирюкова.

Риелторы считают, что цена лота вполне адекватна рынку, но использовать территорию под производство будет невыгодно. По мнению брокера агентства недвижимости «Лендорд» Алексея Николаева, производство выгоднее размещать за пределами Ростова.

«Все бывшие ростовские хлебокомбинаты и кирпичные заводы сейчас сносят только под многоэтажное строительство. Поэтому, скорее всего, покупатель просто поменяет назначение земли и построит многоэтажку. На семи гектарах можно построить собственную школу, детсад, запустить транспорт. Участок за Текучевским мостом, например, тоже находится у железной дороги рядом с автомагистралью, но там построили ЖК Акварель и кваритиры в нем уже распроданы», — говорит господин Николаев.

«Как правило, такие площадки активно покупают как местные строительные компании, так и девелоперы из других регионов. Застройщиков привлекают заведенные промышленные мощности: свет, вода и канализация. Такие участки легко перепрофилировать под жилую застройку и сэкономить огромные деньги на коммуникациях», — соглашается риелтор из компании «Капитал» Константин Поцелуев.

Кроме того, по мнению господина Поцелуева, покупатель сможет использовать завод в качестве залога в банке при получении кредита.

«С первого июля прошлого года на подобных объектах выросла кадастровая стоимость. Сейчас она настолько завышена, что, купив такой объект, его можно использовать как залог в кредитной организации, потому что банк при выдаче займа будет отталкиваться от кадастровой стоимости. При этом участок можно никак больше не использовать, а просто держать в качестве актива», — пояснил риелтор.

Дарья Голякова