Минприроды просубсидировало «Ростовводоканал» на 13 млн рублей

АО «Ростовводоканал» получил от Минприроды России более 13 млн руб. субсидий, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области. Эти деньги пойдут на уплату процентов по кредитам на строительство комплекса сооружений повторного использования вод промывки фильтров. Водоканал запустил этот комплекс в марте прошлого года.

«В результате работы построенного комплекса вода, которой в процессе водоподготовки периодически промывают фильтры очистных сооружений, не сбрасывается в реку Дон, а возвращается в основной производственный цикл. Это позволило существенно снизить объем забираемой из реки Дон воды и полностью прекратить сброс промывных вод в Кизитериновскую балку», - приводит пресс-служба слова директора технологического департамента ростовского водоканала Игоря Троня.

Всего в России субсидии на выплату процентов по кредитам на повышение экологичности производств с 2012 года на конкурсной основе получил 71 проект.

Дарья Голякова