Генсек НАТО: мир без Договора о РСМД станет «менее стабильным»

Мир после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет «менее стабильным», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам по итогам прошедших в Брюсселе переговоров Совета Россия—НАТО.

«Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без Договора о РСМД, который станет менее стабильным для всех нас»,— сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

Напомним, в феврале 2019 года США заявили, что временно прекращают участие в Договоре о РСМД. С этого момента начался 6-месячный переходный период, в течение которого можно было решить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в Договоре о РСМД. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена. Россия заявила, что дальность ее полета не превышает 500 км, и условия соглашения не нарушались. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».