Суд приговорил мошенницу к шести годам за обман дольщиков

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии Марию Сидорову, признанную виновной в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Сидорова, вступив в сговор со своим отцом и и его бывшей супругой, в период с января 2011 года привлекали средства граждан на строительство жилья. Преступники создали ряд некоммерческих организаций, осуществлявших деятельность в области жилищной кооперации: МПО «Ваш Дом», «Поместье у Озера», «Лазурный Дворец», «Чудная Долина» и др. Действуя при помощи знакомых из числа членов Саентологической организации, по март 2015 года собрали с дольщиков 453,5 млн рублей. Средства расходовались как оборотные средства ГК «Ваш Дом», из этой суммы 155,5 млн руб. были похищены.

Мария Сидорова вину в содеянном признала.

Напомним, что ранее за обман дольщиков в Петербурге была осуждена Екатерина Заборских — экс-глава потребительских обществ «Олимп», «Вилла Валлей», ЖСК «Суздальский дворик» и «Троицкая гора». Она была приговорена к 8,5 годам колонии общего режима. Екатерина Заборских направляла средства дольщиков на счета сайентологической церкви.