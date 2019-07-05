Защитник «Зенита» может перейти в «Сочи»

Нечасто попадающий в основной состав защитник ФК «Зенит» Эльмир Набиуллин в ближайшее время может перейти в ФК «Сочи». Ранее на игрока претендовал грозненский «Ахмат», но сейчас новичок Российской премьер-лиги является фаворитом в борьбе за игрока. Об этом сообщает Championat.com.

24-летний Эльмир Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». В состав «Зенита» он перешел в феврале 2018 года за € 4,5 млн. В минувшем сезоне футболист провел за петербургский клуб 11 матчей чемпионата России и сделал одну голевую передачу. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что контракты с «Зенитом» продлили полузащитник Юрий Жирков и вратарь Михаил Кержаков.