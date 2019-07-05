«Темп-Авиа» выплатил более 133 млн рублей дивидендов за 2018 год

ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие “Темп-Авиа”» выплатило 53,5 млн руб. по привилегированным акциям, на каждую ценную бумагу было начислено по 1,27 тыс. руб. По обыкновенным акциям было выплачено 80,2 млн руб., размер дивиденда на одну бумагу составил 204,9 руб., сообщается в отчетности компании.

Сумма выплатит по эмиссионным ценным бумагам «Темп-Авиа» выросла почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Тогда акционерам выплатили более 69 млн руб.: по 1,09 тыс. руб. на каждую привилегированную и по 61,6 руб. на каждую обыкновенную акцию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НПП «Темп-Авиа» было зарегистрировано в Арзамасе в 1998 году, уставный капитал – 43,4 тыс. руб. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректором является Юрий Исаев, около 90% долей принадлежат АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение». Головной компанией является «Росимущество». По итогам 2017 года при выручке в 5,8 млрд руб. прибыль компании составила 819 млн руб.

Анастасия Еремина