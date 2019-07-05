Прокурор Ростовской области проверил состояние СИЗО в Ростове

В пятницу, 5 июля, прокурор Ростовской области Юрий Баранов провел проверку соблюдения прав обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.

В СИЗО, расположенном в Ростове по ул. Максима Горького, 219, осмотрели камеры и карцерные помещения. Кроме того, прокурор лично пообщался с находящимися под стражей людьми. Отмечается, что многие камеры требуют ремонта.

Прокурор поручил привести камеры в надлежащее санитарное состояние, обеспечить соблюдение подозреваемыми и обвиняемыми режимных требований, а также найти работников в отряд хозяйственного обеспечения.

Кристина Федичкина