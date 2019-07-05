Торгующая снэками кубанская компания вошла в процедуру банкротства

Арбитражным судом Краснодарского края в отношении ООО «Кубанская снэковая компания» («КСК») вынесено определение о введении на предприятии процедуры наблюдения, документ опубликован с картотеке арбитражных дел. С заявлением о признании общества несостоятельным в суд обратилось ООО «Агротек», которому «КСК» задолжала 1 млн руб. основного долга и 0,56 млн руб. неустойки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КСК» в 2017 году имело выручку в 576 млн руб. и убыток размером в 35 млн руб. Стопроцентным собственником предприятия выступает Юрий Еремичев. Предприятие зарегистрировано в Гулькевичском районе.

Андрей Ульченко