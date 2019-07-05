В Орске более 20 директоров образовательных учреждений представили неверные сведения о доходах

В Орске 22 директора образовательных учреждений указали недостоверные сведения в декларации о доходах и имуществе, сообщает прокуратура Оренбургской области.

«12 руководителей не указали открытые в банках счета, остаток денег на них и доход от вкладов. Шестеро неверно отразили доход по основному месту работы. Семеро занизили суммы остатков денежных средств своих супругов на банковских счетах. Один директор не указал автомобиль. Другая забыла отчитаться о продаже машины»,– сказано в сообщении.

Также по данным областной избирательной комиссии, шесть директоров школ не сообщили о своих доходах за прошлый год, полученных за работу в составе комиссии.

Все отделались выговорами, замечаниями и снижением надбавки к зарплате.

Сабрина Самедова