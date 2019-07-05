Любовь и статистика Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в этом году.

Около полутора тысяч вступающих в брак оказались в возрасте от 18 до 20 лет. Около 3500 пар, решившихся на серьезные отношения, оказались в возрасте от 25 до 34 лет. Еще около 2000 пришлось на пары старше 35 лет. Две трети браков зарегистрированы между впервые вступающими в такие отношения.

Самыми возрастными оказались браки, в которые вступили мужчины старше 80 лет и женщины старше 70 лет. Таких пар оказалось две.

Отметим, что более 5% зарегистрированных браков – около 400 – было зарегистрировано с гражданами иностранных государств, в основном с постсоветского пространства. Однако географический размах достаточно широк – зарегистрированы браки с участием граждан 46 стран.