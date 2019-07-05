05 июля, пятница
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Lexus рассекретил предсерийный кабриолет LC Convertible

Компания Lexus представила в рамках Goodwood Festival of Speed предсерийный кабриолет LC Convertible.

Автомобиль, продемонстрированный в камуфляже, практически не отличается от показанного в январе 2019 года на автосалоне в Детройте концепт-кара Lexus LC Convertible. Технические характеристики новинки не названы, но ожидается, что открытая версия будет полностью унифицирована с серийным купе Lexus LC.

Премьера серийного кабриолета Lexus LC Convertible должна состояться в ближайшее время. Напомним, купе Lexus LC выпускается с 2017 года. На российском рынке модель стоит от 8,4 млн руб.

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