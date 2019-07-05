Дожди с грозами вернутся в Самарскую область в конце недели

Переменная облачность и кратковременные дожди с грозами ожидаются местами в Самарской области в воскресенье и понедельник. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха в Самарской области в эти два дня днем составит 22...27 °C. Ночью столбик термометра в регионе опустится до 11 °C. По данным синоптиков, в это время климат в Самарской области будет находиться под влиянием фронтальных разделов, перемещающихся с западных районов России.

Георгий Портнов