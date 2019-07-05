В визовом центре Франции в Москве введена обязательная предварительная запись

Во французском визовом центре в Москве введена обязательная предварительная запись на подачу документов на оформление визы, сообщили «РИА Новости» в посольстве республики. «Учитывая постоянный рост заявок на оформление визы (более 50 тыс. только за июнь) и для того, чтобы иметь возможность обработать заявки, поданные в Москве, за 48 часов, введена обязательная предварительная запись на подачу документов в визовый центр (только в Москве)»,— заявили во французском посольстве.

Также в представительстве добавили, что в случае крайней срочности получения визы в центре существуют два варианта подачи документов без записи: зал премиум и VIP-окошко. Распространится ли практика обязательной предварительной записи во французские визовые центры в других города России, пока не известно.

Ранее в работе визовых центров Испании, Чехии и Франции после майских праздников произошел сбой. Сотрудники не успевали обрабатывать документы, а перед центрами начинали формироваться очереди еще до их открытия. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что в прошлом году визовые риски стали причиной срыва четверти поездок российских туристов за границу.

О том, справятся ли визовые центры с повышенной нагрузкой, читайте в материале “Ъ FM” «Очереди ломают планы туристов».