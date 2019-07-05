Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 19 годам заключения в колонии строгого режима жителя Ингушетии Аслана Яндиева. Суд признал его участие в банде Шамиля Басаева, в незаконном обороте оружия и взрывных устройств, соучастие в организации теракта (ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 222, п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). На процессе Яндиев отрицал свою причастность к вменяемым ему преступлениям, утверждая, что не состоял в банде и не принимал участия в терактах, а скрывался в Европе по поддельному паспорту из-за того, что опасался незаконного уголовного преследования и незаконных действий силовиков. Его защита намерена обжаловать приговор.

Как ранее писал “Ъ”, Яндиев, объявленный в международный розыск в апреле 2010 года, был задержан в январе 2011 года в Словацкой Республике и передан российским властям в июле 2018 года.

По версии следствия, Яндиев в 2004 году вступил в вооруженную группу, целью которой было насильственное отторжение Чечни и других республик Северного Кавказа от России. Среди задач банды значились террористические акты и убийства жителей Северной Осетии. Участники банды приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, они планировали вооруженные нападения и террористические акты, четко распределяя роли и обязанности между собой.

Члены банды с декабря 2005 по июль 2006 года установили вблизи учебных заведений Владикавказа 11 взрывных устройств, содержащих поражающие элементы в виде гвоздей, дюбелей и шайб. В результате взрыва три человека погибли, 35 были ранены.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Таймер сработал спустя 13 лет».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону