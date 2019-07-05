Погрузка на Горьковской железной дороге сократилась на 0,5% за первое полугодие

Грузооборот в границах Горьковской железной дороги (ГЖД) по итогам первого полугодия сократился на 1,4% до 92 млрд тарифных тонно-километров по сравнению с тем же периодом прошлого года. С учетом пробега порожних вагонов грузооборот сократился на 1,2% (120,7 млрд тонно-километров), сообщает пресс-служба ГЖД. Погрузка упала на 0,5% до 15,8 млн т.

Всего на Горьковской железной дороге в первом полугодии сократились погрузки нефти и нефтепродуктов (6 млн т, -1,6%), лесных грузов (1,78 млн т, -18,7%), черных металлов (1,19 млн т, -17,7%). Рост отмечается в погрузке цемента (1,4 млн т, +55,9%), химических и минеральных удобрений (1 млн т, +2,2%), промышленного сырья и формовочных материалов (656,2 тыс. т, +15,8%), лома черных металлов (634,7 тыс., +3,6%) и строительных грузов (513,2 тыс. т, +7,3%)

В целом по России погрузка в границах РЖД сократилась на 1,5% до 633,6 млн т, грузооборот вырос на 2% до 1,3 трлн тарифных тонно-километров, а с учетом порожних вагонов – увеличился на 1,9% до 1,6 трлн тонно-километров.

Анастасия Еремина