БК «Локомотив-Кубань» возглавит итальянец Лука Банки

Краснодарский баскетбольный клуб в следующем сезоне будет тренировать Лука Банки, который в прошлом году был наставником АЕК, эта греческая команда в предыдущем сезоне выиграла Межконтинентальный кубок, сообщают Известия. Издание отмечает, что реальных претендентов на тренерский пост было трое: бывший наставник «Барселоны» и «Панатинаикоса» Хавьер Паскуаль, экс-тренер «Будучности» Александар Джикич и Лука Банки.

53-летний господин Банки начал работу тренером в 20 лет и долго работал в «Ливорно». Прорыв в карьере наступил в 2006 году, когда он оказался в штабе Симоне Пьяниджани и в доминирующей в Италии «Сиене», и в сборной Италии. В сезоне 2012/13 Лука Банки выиграл чемпионат Италии и получил приглашение в «Милан». В сезоне-2013/14 он привел «Милан» к победе в чемпионате Италии. В последнее время господин Банки тренировал «Торино» и АЕК.

В «Локо» новому наставнику предстоит собрать практически новую команду, половина баскетболистов, игравших в прошлом сезоне, уже покинула ее.

Андрей Ульченко