В Сочи к длительному сроку приговорен изготовитель наркотиков

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении местного жителя Романа Буданова, признанного виновным в незаконном производстве психотропного вещества «амфетамин», сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Наказание подсудимому назначено в виде лишения свободы на срок девять с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в сумме 300 тыс. руб.

По данным УФСБ, злоумышленник получал из Москвы посылки, содержащие различные химические реактивы, из которых в дальнейшем он изготавливал психотропное вещество. Из незаконного оборота изъято вещество «амфетамин» в крупном размере, противоправная деятельность Романа Буданова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что мужчина намеревался продавать запрещенные к свободному обороту вещества вещества на территории края. Приговор Роману Буданову вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар