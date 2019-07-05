Иван Сухарев собрал подписи депутатов для участия в выборах главы Башкирии

Депутат Госдумы Иван Сухарев подал в ЦИК Башкирии документы для регистрации кандидатом на должность главы республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии. Среди прочего господин Сухарев, который был выдвинут на выборы от ЛДПР, предоставил листы поддержки с подписями 476 муниципальных депутатов, необходимые для регистрации и сообщил кандидатуры трех возможных членов Совета Федерации, которых он предложит в случае своего избрания. Депутат также передал в ЦИК первый финансовый отчет и уведомил ее об отсутствии у него счетов в иностранных банках.

Таким образом, Иван Сухарев стал вторым претендентом на должность главы республики, который прошел так называемый «муниципальный фильтр». Первым весь пакет документов, включая подписи 476 депутатов, в ЦИК сдал врио главы Башкирии Радий Хабиров, который выдвинут «Единой Россией».

Всего на должность руководителя региона претендуют 11 человек.

Олег Вахитов