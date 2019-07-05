Исторический парусник «Полтава» пришвартовался у Английской набережной

В центр Петербурга из Кронштадта прибыл исторический парусник «Полтава». 54-пушечный корабль 4-го ранга пришвартовался у Английской набережной и уже в 16:00 примет первые экскурсионные группы, сообщается на официальной странице верфи «Полтава» в социальных сетях.

В День ВМФ, 28 июля, «Полтава» примет участие в Военно-Морском параде.

Напомним, исторический парусник планировалось отбуксировать к Английской набережной еще несколько дней назад, но сделать это помешали погодные условия.