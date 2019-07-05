Управляющая компания «Наш дом» взыскивает 89 млн рублей с Автозаводской ТЭЦ

Управляющая компания ООО «Наш дом» обратилась в суд с требованием взыскать 89,6 млн руб. с ООО «Автозаводская ТЭЦ» (ее эксплуатирует АО «Волгаэнергосбыт», расчетная структура «Евросибэнерго», которая входит в En+ Group Олега Дерипаски). Иск был подан 4 июля, дата его рассмотрения еще не назначена, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В тот же день Автозаводская ТЭЦ направила иск о взыскании с «Нашего дома» 14 млн руб., а АО «Волгаэнергосбыт» требует с управляющей компании чуть более 1 млн руб. по одному иску и 14,9 млн руб. по иску от 3 июля. Также в производстве находится иск «Волгаэнергосбыта» к «Нашему дому» о взыскании 12,5 млн руб. Оперативные комментарии сторон “Ъ-Приволжье” о сути исковых требований получить не удалось.

Автозаводская ТЭЦ является единственным поставщиком теплоэнергии в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. ООО «Наш дом», согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», обслуживает 896 домов Автозаводского района.

Анастасия Еремина