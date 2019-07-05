В Кремле подтвердили визит Владимира Путина в Екатеринбург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Екатеринбург, где примет участие в глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), пишет ТАСС. Точную дату визита президента господин Песков не назвал.

«Действительно, на следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки «Иннопром»,— сообщил он, добавив, что у Владимира Путина также запланирован ряд других мероприятий.

Темой GMIS станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика. Саммит пройдет с 9 по 11 июля. Параллельно с GMIS в Екатеринбурге с 8-11 июля пройдет международная промышленная выставка «Иннопром» Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.