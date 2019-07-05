Две петербургские организации могут оштрафовать за незаконное использование госимущества

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга проверила соблюдений требований законодательства при управлении и распоряжении государственным имуществом в деятельности ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» и ООО «Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания». По итогам проверки было установлено, что два года назад организации заключили договор аренды нежилого помещения и использовали его в коммерческих целях, делая это без согласия Минобрнауки и МТУ Росимущества, сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес руководителей обеих организаций внесены представления. Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, а также мировому судье судебного участка №177 Санкт-Петербурга.