В Тимашевском районе в 2019 году выделят 71,1 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот

Тимашевский район закупит 19 готовых квартир в многоквартирном доме в станице Днепровской и 30 квартир в строящемся доме в станице Роговской и хуторе Беднягина. Еще по трем квартирам проводятся конкурсные процедуры. Жилье предназначено для 52 детей-сирот. Муниципалитет получил на эти цели 71,1 млн руб. из краевого бюджета.

Как рассказал глава района Андрей Палий, район приобрел 32 сотки земли под строительство в станице Роговской и хуторе Беднягина. Прилегающую к домам территорию благоустроят – запланировано создание зеленой зоны и детской площадки. Недалеко от новых домов есть школа и детский сад. В квартирах будет установлена сантехника, газовая плита, натяжные потолки. Все коммуникации центральные.

«Проект обеспечения жильем детей-сирот достаточно качественно реализуется в Тимашевском районе. Он не только правильный с точки зрения соблюдения закона, но и комфортный. Считаю, что главам других муниципалитетов необходимо ознакомиться с таким опытом», – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Напомним, в этом 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен 1,7 млрд руб. В том числе, 1,5 млрд – в краевом бюджете. Общий объем финансирования почти в два раза больше прошлогоднего. За счет указанных средств ключи от квартир получат более 1,2 тыс. человек.

Елена Рыжкова