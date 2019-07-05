Правительство Нижегородской области поможет НОКК погасить долги в размере 400 млн рублей

Во избежание прекращения поставок теплоэнергии в грядущем отопительном сезоне правительство Нижегородской области рассматривает вопрос о выделении бюджетных субсидий для погашения долгов своей «Нижегородской областной коммунальной компании» (НОКК, обеспечивает теплоснабжение в нескольких районах области).

На текущий момент эта задолженность перед поставщиками газа, электроэнергии и прочими кредиторами составляет более 400 млн руб. Как пояснили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства, самой компании население должно порядка 300 млн руб., еще более 100 млн – долги предприятий, которые либо являются банкротами, либо находятся в предбанкротном состоянии и неплатежеспособны.

«Основной причиной генерации долгов является то, что компания работает в проблемных сегментах рынка с точки зрения обеспечения платежей за поставленный ресурс. По этой причине с 2015 года наблюдается ежегодный рост дебиторской задолженности потребителей. Также для экономии энергоресурсов и снижения кредиторской задолженности компания нуждается в существенной модернизации основных производственных фондов. Их износ достигает 90%»,– сообщили в областном правительстве, возлагая надежды на новый менеджмент АО НОКК. В компании совместно с властями разработаны и согласованы графики погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов. В каком размере возможна господдержка НОКК, официально пока не сообщается. По словам информированного собеседника “Ъ-Приволжье”, обсуждаются бюджетные вливания в НОКК в пределах 220-240 млн руб., а на погашение оставшейся задолженности компании предложено занять в банках.

Иван Сергеев