На Кубани увеличат выпуск ингредиентов для детского питания

В Краснодарском крае необходимо налаживать выпуск ингредиентов для детского питания. Об этом на совещании с участием представителей производственных предприятий региона заявил вице-губернатор Андрей Коробка. Он обратил внимание на то, что эта продукция является стратегически важной, однако сейчас она практически не охвачена импортозамещением — на территории РФ производится лишь 7% от потребляемого объема. В первую очередь речь шла о сухих смесях, используемых для кормления маленьких детей. По мнению господина Коробки, у Кубани есть потенциал для того, чтобы увеличить количество отечественной продукции на рынке. «В регионе достаточно перерабатывающих предприятий, способных производить ингредиенты для детского питания. Чтобы повысить качество продуктов, возможно, придется скоординировать работу производств, выстроить новые технологические цепочки. Кубань однозначно готова включиться в эту работу», - заявил вице-губернатор.

Алексей Лысяков, руководитель компании «Инфаприм», которая является единственным в стране производителем заменителя грудного молока, добавил, что ключевой проблемой в развитии этого направления являются крайне высокие затраты на закупку оборудования и модернизацию производств. При этом он обратил внимание на то, что в правительстве России об этой проблеме знают, и производство детского питания ингредиентов уже субсидируется. Также господин Лысяков рассказал, что «Инфаприм» уже сотрудничает с «Гулькевичским крахмальным заводом» (производит мальтодекстрин) и заводом «Сыры Кубани», поставляющим молочную деминерализованную сыворотку D-90, и высоко оценивает качество продукции кубанских предприятий.

Михаил Лукашов